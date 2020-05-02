زلزال بقوة 6 درجات يضرب جزيرة كريت اليونانية.. وسكان المناطق المجاورة يشعرون بالهزة

موقع رصد الهزة الأرضية في جزيرة كريت. (الإنترنت)

أعلن مركز «رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي»، السبت، أن زلزالا بلغت قوته ست درجات على مقياس ريختر ضرب جزيرة كريت اليونانية منذ قليل.

وأضاف المركز أن الزلزال كان على عمق عشرة كيلومترات، وفق «رويترز».

زلزال بقوة 6.5 درجة يضرب غرب الولايات المتحدة

وشعر بالهزة الأرضية سكان العديد من المناطق المجاورة لجزيرة كريت، وذكرت وسائل إعلام مصرية محلية أن سكان محافظتي القاهرة والجيزة في مصر شعروا بهزة أرضية خفيفة اليوم في الساعة الثالثة عصرا بالتوقيت المحلي.

زلزال بقوة 4.9 درجة يهز أفغانستان وباكستان

وقال رئيس قسم الزلازل بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، أحمد بدوي، إن مصدر الزلزال جاء من جزيرة كريت شرق البحر المتوسط، وكان بقوة 6.3 بمقياس ريختر، ولذك شعر به بعض السكان، موضحا أن الزلزال له توابع أخرى، بحسب «روسيا اليوم».