«الصحة الإماراتية»: 557 إصابة جديدة بـ«كورونا» ووفاة 6 حالات

سيدتان أماراتيتان ترتديان كمامة في إحدى المطارات. (أرشيفية: رويترز)

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، الجمعة، تسجيل 557 حالة إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد» خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، لترتفع الحصيلة الإجمالية لمصابي الفيروس في البلاد إلى 13038 حالة، فيما زادت الوفيات جراء الإصابة بالفيروس إلى 111 حالة بعدما أحصت الوزارة ست حالات إضافية.

وكشفت الوزارة في إيجازها اليومي عن الوضع الوبائي بالبلاد إلى إجرائها 26 ألف فحص جديد على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي، وذلك حسب خطتها الرامية إلى زيادة نطاق الفحوصات في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بالفيروس والمخالطين لهم وعزلهم، حسب وكالة الأنباء الإماراتية «وام».

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كما أعلنت الوزارة شفاء 114 حالة جديدة لمصابين بالفيروس، وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يرتفع مجموع حالات الشفاء إلى 2543.

وقالت الوزارة إن حالات الإصابة الجديدة من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، لافتة إلى أن الوفيات الجديدة كانت تعاني من أمراض مزمنة، معربة عن أسفها وخالص تعازيها ومواساتها لذوي المتوفين، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

ودعت الوزارة الإماراتية أفراد المجتمع إلى التعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي ضمانا لصحة وسلامة الجميع.