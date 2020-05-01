مصر تسجل أعلى حصيلة يومية لإصابات «كورونا» وإجمالي الوفيات يرتفع إلى 406

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 01 مايو 2020, 07:21 مساء
مواطنة مصرية ترتدي كمامة. (أرشيفية: الإنترنت)

سجلت جمهورية مصر العربية، الجمعة، أعلى حصيلة يومية لإصابات فيروس «كورونا المستجد» بـ358 حالة جديدة، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى  5895، فيما زادت وفيات البلاد جراء الإصابة بالفيروس إلى 406 بعد إحصاء 14 وفاة جديدة.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية في إيجازها اليومي عن الوضع الوبائي في البلاد خروج 79 من المصابين بفيروس «كورونا» من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1460 حالة حتى الجمعة.

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وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والناطق الرسمي للوزارة، الدكتور خالد مجاهد، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليا من إيجابية إلى سلبية لفيروس «كورونا» ارتفع ليصبح 1875 حالة، من ضمنهم الـ1460 متعافى.

وقال مجاهد إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس وصل إلى 5895 حالة من ضمنهم 1460 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي.

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