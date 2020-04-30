مصر تسجل 269 إصابة جديدة بـ«كورونا» والحصيلة ترتفع إلى 5537

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 30 أبريل 2020, 11:30 مساء
سيدتان ترتديان الكمامة في أحد شوارع القاهرة التراثية. (أرشيفية)

ارتفع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس «كورونا» المستجد في مصر إلى 5537 حالة، مع إحصاء وزارة الصحة المصرية 269 حالة جديدة، الخميس، فيما زادت الوفيات جراء الفيروس إلى 392 حالة مع تسجيل 12 حالة إضافية، اليوم.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية في بيان منشور على صفحتها بموقع «فيسبوك»، عن خروج 46 من المصابين بالفيروس من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1381 حالة حتى اليوم.

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وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، الدكتور خالد مجاهد،  أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1780 حالة، من ضمنهم الـ1381 متعافيًا.

وقال مجاهد إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى أن  إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الخميس، هو 5537 حالة من ضمنهم 1381 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و 392 حالة وفاة.

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