الناطق باسم الجيش المصري: استشهاد وإصابة ضابطين و8 جنود في انفجار بشمال سيناء

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 30 أبريل 2020, 10:22 مساء
مجندون مصريون بمحافظة شمال سيناء، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة المصرية العقيد أركان حرب تامر الرفاعي استشهاد وإصابة ضابط وضابط صف و8 جنود في انفجار عبوة ناسفة جنوب مدينة بئر العبد.

وقال الرفاعي في تدوينة عبر الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية، مساء اليوم الخميس: «انفجرت اليوم عبوة ناسفة بإحدى المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد نتج منها استشهاد وإصابة ضابط وضابط صف و8 جنود».

وأضاف الرفاعي: «تؤكد القوات المسلحة على استمرار أعمالها القتالية ضد العناصر الإرهابية للمحافظة على أمن الوطن واستقراره».

وبئر العبد هي إحدى مدن محافظة شمال سيناء، والتي تخوض فيها القوات المسلحة المصرية حربا مستمرة ضد الجماعات والتنظيمات المتطرفة والخارجة عن القانون.

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