مصر.. تسجيل 226 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» و21 حالة وفاة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 29 أبريل 2020, 05:52 مساء

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، الأربعاء، خروج 31 من المصابين بفيروس «كورونا» من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1335 حالة حتى اليوم.

وأوضح الناطق باسم الوزارة، د.خالد مجاهد، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليا من إيجابية إلى سلبية لفيروس «كورونا» «كوفيد-19» ارتفع ليصبح 1712 حالة، من ضمنهم الـ1335 متعافى.

«الصحة المصرية»: 260 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» و22 حالة وفاة

وأضاف أنه تم تسجيل 226 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 21 حالة جديدة.

وقال مجاهد إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

مصر تسجل أعلى حصيلة إصابة يومية بـ«كوفيد-19» بـ248 حالة و20 وفاة

وذكر مجاهد أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس «كورونا المستجد» حتى اليوم الأربعاء، هو 5268 حالة من ضمنهم 1335 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و380 حالة وفاة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

يوفنتوس يدخل دائرة ريال مدريد وليفربول في المنافسة على مبابي
رياضة عالمية
ترامب يأمر منتجي اللحوم بالاستمرار في عملهم وسط مخاوف من «أزمة غذائية»
دولى
«فيفا» يحذر من جديد.. ويلمح بضرورة إلغاء الموسم في العالم
رياضة عالمية
لافروف: روسيا لا ترحب بتصريحات حفتر.. ولا أدوات لدينا للتأثير عليه
ليبيا
وليامز: أي تغيير سياسي يجب أن يتم عبر الوسائل الديمقراطية
ليبيا
الاتحاد الأوروبي يرفض إعلان حفتر ويطالب باحترام مخرجات «برلين»
ليبيا
في حكم موقت.. القضاء البلجيكي يقر بقانونية حجز 15 مليار يورو من الأرصدة الليبية
ليبيا
تونس ترد على اتهامها السماح باستخدام أحد مطاراتها للتدخل في ليبيا
ليبيا
مورينيو يغضب ميسي وكريستيانو من أجل الظاهرة
رياضة عالمية
الخارجية الروسية: إعلان حفتر تولي الجيش قيادة البلاد «مفاجأة».. ولا حل عسكريا ...
ليبيا
1303 وفيات بـ«كورونا» في أميركا خلال 24 ساعة والحصيلة تناهز المليون
دولى
وليامز ترحب بمبادرة عقيلة صالح وتعتبرها «إشارة إيجابية»
ليبيا
 المزيد من عربى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تطوير طبقة مضادة للفيروسات تحمي الأسطح 90 يوما