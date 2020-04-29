مصر.. تسجيل 226 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» و21 حالة وفاة

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، الأربعاء، خروج 31 من المصابين بفيروس «كورونا» من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1335 حالة حتى اليوم.

وأوضح الناطق باسم الوزارة، د.خالد مجاهد، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليا من إيجابية إلى سلبية لفيروس «كورونا» «كوفيد-19» ارتفع ليصبح 1712 حالة، من ضمنهم الـ1335 متعافى.

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وأضاف أنه تم تسجيل 226 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 21 حالة جديدة.

وقال مجاهد إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

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وذكر مجاهد أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس «كورونا المستجد» حتى اليوم الأربعاء، هو 5268 حالة من ضمنهم 1335 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و380 حالة وفاة.