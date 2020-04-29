«الصحة السعودية»: 1325 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» و5 حالات وفاة

طواقم طبية سعودية تجري فحوصًا على مسافرين بالمطار. (أرشيفية: الإنترنت)

أفاد الناطق باسم وزارة الصحة السعودية، محمد العبد العالي، في المؤتمر الصحفي، الأربعاء، حول تطورات «كورونا»، بتسجيل 1325 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» في المملكة خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

وفي مؤتمرها الصحفي اليومي حول مستجدات فيروس «كورونا»، أكدت الوزارة تسجيل خمس حالات وفاة جديدة جراء إصابتها بفيروس «كورونا»، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات في البلاد إلى 157 حالة وفاة جديدة. كما أكدت الوزارة تماثل 169 شخصًا كانوا مصابين بوباء «كوفيد-19» إلى الشفاء، بحسب وكالة الأنباء السعودية «واس».

السعودية: 1289 إصابة جديدة بـ«كورونا».. وارتفاع الوفيات إلى 144 حالة

يأتي ذلك فيما أفادت وزارة الصحة السعودية، الثلاثاء، بتسجيل 1266 إصابة جديدة بفيروس «كورونا»، وارتفاع عدد الحالات بالمملكة إلى 20077 حالة، وارتفاع عدد المتعافين إلى 2784 حالة. وأعلن الناطق باسم الصحة السعودية، محمد العبد العالي، تسجيل ثماني وفيات بالفيروس المستجد ليصل مجموع الوفيات إلى 152 شخصا.

وأشار إلى أن 23% من الحالات المصابة بفيروس «كورونا»، الثلاثاء، تعود إلى سعوديين و77% لغير سعوديين. فيما كانت وزارة الصحة السعودية، قد أعلنت، الإثنين، تسجيل 1289 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 18811، فيما تماثلت 174 حالة للشفاء، ليرتفع عدد حالات التعافي إلى 2531.

وأكد أنه لم يثبت حتى الآن أي لقاح أو علاج ناجع للفيروس، مشددا على أن كل البؤر المحتملة للفيروس تخضع للمسح النشط. وذكر الناطق باسم وزارة الصحة السعودية، أن مليون شخص استفادوا من المسح النشط.