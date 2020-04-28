إعلان حالة الطوارئ في مصر 3 أشهر

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 28 أبريل 2020, 01:22 صباحا
الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي (الإنترنت- أرشيفية).

أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 28 أبريل لعام 2020.

ونشرت الجريدة الرسمية في مصر، قرار الرئيس السيسي، رقم 168 لسنة 2020، بإعلان حالة الطوارئ، بحسب القرار الذي تناقلته أيضا وسائل الإعلام المصرية.

وينص القرار، على تولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين، ويفوض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ .

ويعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية، بالتطبيق لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1958.

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