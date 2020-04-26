أمر ملكي سعودي بشأن عقوبة الإعدام في المملكة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 26 أبريل 2020, 11:01 مساء
العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز . (أرشيفية)

ذكرت هيئة حقوق الإنسان السعودية أن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز أصدر أمرا ملكيا بشأن تنفيذ عقوبة الإعدام في المملكة.

ونقلت هيئة حقوق الإنسان السعودية عن أمر ملكي أن السعودية أنهت إعدام مرتكبي الجرائم وهم قصر، بحسب «رويترز».

وقال رئيس الهيئة عواد العواد في بيان «لأمر الملكي يعني أن أي شخص حُكم عليه بالإعدام في جرائم ارتكبها عندما كان قاصرا لم يعد يواجه الإعدام»، وأضاف العواد في بيانه أنه «بدلا من ذلك، سيتم الحكم بسجن الفرد مدة لا تزيد على 10 سنوات في منشأة احتجاز للأحداث».

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وأكد رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور واد بن صالح العواد في تصريحات له، اليوم الأحد، أن المملكة العربية السعودية «دولة رائدة في مجال حقوق الإنسان، حيث سارعت الخطى في سبيل حماية وتعزيز حقوق الإنسان خلال السنوات الماضية، والتي شهدت تحولات نوعية وإصلاحات جذرية، عبر بوتقة من الأنظمة والقرارات مثّلت مجتمعة عنواناً عريضاً لحماية حقوق الإنسان».

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