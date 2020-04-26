فيروس «كورونا» يضاعف محنة المعتقلين الفلسطينيين في سجون إسرائيل

أمير ناجي معتقل فلسطيني أفرج عنه من سجن إسرائيلي في 14 أبريل 2020 (فرانس برس)

يخشى الفلسطينيون انتشار فيروس «كورونا المستجد» بين المعتلقين في سجون إسرائيل، إذ تطالب السلطة الفلسطينية بالإفراج عن الذين تجاوزت أعمارهم 65 عامًا من المعتقلين وكذلك النساء والأطفال والمرضى.



وتقول السلطات الإسرائيلية إنها لم تسجل حتى الآن أية إصابة بفيروس «كورونا» بين المعتقلين الفلسطينيين في سجونها، إلا أن الناطقة باسم نادي «الأسير الفلسطيني» أماني سراحنة أشارت إلى إصابة واحدة مؤكدة بالفيروس لفتى فلسطيني خضع للتحقيق في معتقل عوفر، رغم أنه لم يمكث هناك سوى أيام، حسب وكالة «فرانس برس».