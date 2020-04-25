عسكريون تونسيون يعودون إلى بلادهم من بؤرة تفشي «كورونا» في إيطاليا

لحظة وصول الطاقم العسكري الطبي التونسي، 25 أبريل 2020. (الإنترنت)

وصلت طائرة عسكرية تونسية، السبت، إلى قاعدة سيدي أحمد بنزرت العسكرية الجوية، على متنها الفريق الطبي التونسي الذي كان يقدم الدعم للفرق الطبية في إيطاليا.

وبحسب بيان رئاسة الجمهورية التونسية، فقد وصل الفريق الطبي العسكري، الذي عمل على مساعدة الفرق الطبية الإيطالية على مكافحة فيروس كورونا المستجد في مقاطعة لمبارديا، وهي المقاطعة الأكثر تضررا من جائحة كورونا في إيطاليا، بحسب «وات».

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وذكرت الرئاسة التونسية، أن «الفريق الطبي أوفد على إثر مكالمة هاتفية أجراها الرئيس التونسي قيس سعيد، مع نظيره الإيطالي سارجيو ماتاريللا، أبلغه فيها استعداد تونس لإرسال فريق طبي عسكري لتقديم المساعدة والتعبير عن تآزر وتضامن تونس مع إيطاليا».

وأنهى الطاقم الطبي مهامه التطوعية بنجاح، ولاقت مساهمته في دعم الكوادر الطبية الإيطالية إشادة كبيرة من المسؤولين الإيطاليين، أثنوا خلالها على الكفاءة العالية والخبرة المتميزة للفريق الطبي العسكري التونسي.

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وأشارت الرئاسة التونسية إلى أنه تم إجراء تحاليل طبية على الفريق قبل عودته إلى البلاد، وأثبتت جميعها سلبية النتائج وعدم إصابتهم بالفيروس، منوهة إلى أنهم سيخضعون للحجر الصحي لمدة 14 يوما طبقا للإجراءات المعمول بها في البلاد.

وكان في استقبال الفريق الطبي، وزير الدفاع ومديرة الديوان الرئاسي والمستشار الأول لدى رئيس الجمهورية للأمن القومي ومدير عام الصحة العسكرية ومجموعة من المسؤولين العسكريين والأمنيين.