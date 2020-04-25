227 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» في مصر و13 وفاة

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 25 أبريل 2020, 09:10 مساء
مواطنون مصريون يرتدون الكمامات وينتظرون في الطابور, (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية،السبت، عن خروج 39 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1114 حالة حتى اليوم.

4092 إجمالي الإصابات بـ«كورونا» في مصر والوفيات 294

وأوضح الناطق الرسمي للوزارة د.خالد مجاهد، مستشار ، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا «كوفيد-19» ارتفع ليصبح 1450 حالة، من ضمنهم الـ 1114 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 227 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 13 حالة.

مصر.. تسجيل 189 إصابة بفيروس «كورونا» وارتفاع حالات الشفاء إلى 821 شخصا

وقال مجاهد إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية. وذكر مجاهد أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، السبت، هو 4319 حالة من ضمنهم 1114 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و 307 حالات وفاة.

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