دبي تطلق وحدة فحص متنقلة للكشف عن كورونا المستجد

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 25 أبريل 2020, 02:05 صباحا
امرأة تقف إلى جانب «ممر ذكي» في مطار دبي الدولي، 10 أكتوبر 2018 (أ ف ب)

أطلقت دبي وحدة متنقلّة لإجراء فحوص الكشف عن فيروس كورونا المستجد، ستُعنى خصوصا بكبار السن والأشخاص الأكثر ضعفا، بحسبما أفادت وكالة أنباء الإمارات الرسمية «وام» الجمعة، في وقت خففت الإمارة من إجراءات الحجر السارية.

وأطلقت دبي في 4 أبريل الحالي، برنامجا لتعقيم الإمارة يترافق مع إجراءات تحد من التنقل وتسمح فقط بالخروج للعمل الضروري أو لشراء المنتجات الغذائية أو الذهاب إلى العيادات والمستشفيات.

وسجلت الإمارات رسميا حتى الآن أكثر من تسعة آلاف إصابة بفيروس كورونا المستجد و59 وفاة.

وأشارت «وام» إلى أن خدمة إسعاف دبي «قامت بتجهيز مركبة إسعاف كوحدة فحص متنقلّة، وعملت بجهود ذاتية وطاقاتها الداخلية على إعادة التصميم للمركبة بالكامل من الخارج والداخل بما يتلاءم مع طبيعة احتياجات الطاقم الإسعافي».

وأضافت «تعنى المبادرة بفحص أفراد المجتمع، خاصة كبار المواطنين والمقيمين وأصحاب الهمم في محل إقامتهم وتجنيبهم عناء التوجه إلى المستشفى لإجراء الفحص المتعلق بفيروس كورونا، وبالتالي تخفيف الضغط على المستشفيات ومراكز الفحص».

وقرّرت الإمارات الخميس إعادة فتح المراكز التجارية فيها، وتخفيف القيود على حركة التنقل بالتزامن مع حلول شهر رمضان، وذلك بعد مرور شهر على إغلاق المراكز لوقف تفشي فيروس كورونا.

وفي إمارة دبي، قالت السلطات إنه تقرر أن تعاود جميع القطاعات الاقتصادية وبينها المراكز التجارية والمطاعم نشاطها في أول أيام رمضان، على أن تعمل بنسبة 30% فقط من الطاقة الاستيعابية سواء للموظفين أو الزوار.

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