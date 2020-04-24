4092 إجمالي الإصابات بـ«كورونا» في مصر والوفيات 294

وزيرة الصحة المصرية، الدكتورة هالة زايد. (أرشيفية: الإنترنت)

ارتفع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس «كورونا» المستجد في مصر إلى 4092 حالة، مع إحصاء 201 حالة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، فيما زادت الوفيات إلى 294 مع تسجيل 7 حالات إضافية، وذلك حسب وزارة الصحة المصرية.

وأعلنت الوزارة المصرية في إيجازها اليومي عن الوضع الوبائي، اليوم الجمعة، عن خروج 71 من المصابين بفيروس «كورونا» من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1075 حالة حتى اليوم.

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وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام، والناطق الرسمي للوزارة، الدكتور خالد مجاهد، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس «كورونا» ارتفع ليصبح 1417 حالة، من ضمنهم الـ 1075 متعافيًا.

وكشف عن تسجيل 201 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 7 حالات.

وقال مجاهد إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.