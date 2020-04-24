القضاء الألماني يبدأ محاكمة عنصر من «داعش» بتهمة الإبادة ضد الأيزيديين

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 24 أبريل 2020, 02:26 مساء

يبدأ القضاء الألماني، الجمعة، محاكمة عراقي يعتقد أنه ينتمي إلى تنظيم «داعش» بتهمة ارتكاب إبادة وقتل طفلة من الأقلية الأيزيدية بعدما استعبدها مع والدتها، والرجل الذي قالت السلطات إنه يدعى «طه ال-ج» ويبلغ من العمر 37 عاما، متهم أيضا بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وتهريب بشر، وسيمثل أمام المحكمة الإقليمية العليا لفرانكفورت.

وتمثل زوجة العراقي المتهم وتدعى جنيفر فينيش منذ عام أمام محكمة في ميونيخ بتهمة قتل الفتاة، التي تركها الزوجان تموت عطشا في مدينة الفلوجة العراقية في 2015، وكان بدء جلسات محاكمتها في أبريل 2019 اعتبر أول محاكمة في العالم لممارسات ارتكبها تنظيم «داعش» ضد الأيزيديين، الأقلية الناطقة باللغة الكردية في شمال العراق، التي اضطهدها الإرهابيون بدءا من 2014.

وأدلت والدة الطفلة التي قالت الصحف إنها تدعى نورا، بإفادتها مرات عدة في ميونيخ تحدثت خلالها عن المعاناة التي عاشتها مع طفلتها رانية، ويفيد محضر الاتهام أن «طه ال-ج» التحق منذ مارس 2013 بصفوف تنظيم «داعش» وشغل حتى العام الماضي وظائف عديدة في التنظيم في مدينة الرقة السورية وكذلك في العراق وتركيا.

ويتهمه القضاء الألماني خصوصا بأنه «قام في نهاية مايو وبداية يونيو 2015، بشراء كرقيق»، سيدة من الأقلية الأيزيدية وابنتها البالغة من العمر خمس سنوات ونقلهما إلى الفلوجة حيث تعرضتا لكل أشكال الاضطهاد بما في ذلك التجويع، وخلال صيف 2015، «عوقبت» الفتاة لأنها تبولت على فرشة، بربطها بنافذة خارج المنزل الذي كانت محتجزة فيه مع والدتها، بدرجة حرارة تبلغ الخمسين مئوية.

وتوفيت الفتاة بسبب العطش بينما أجبرت الأم على المشي حافية في الخارج ما سبب لها حروقا خطيرة في قدميها، واعتقل المتهم في اليونان في 16 مايو 2019 وتم تسليمه إلى ألمانيا في 9 أكتوبر وأوقف في اليوم التالي.

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