مصر: تقليص مدة حظر التجول الليلي في رمضان

اجتماع سابق للحكومة المصرية (أرشيفية: الإنترنت)

قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي اليوم الخميس إن الحكومة ستبقي على حظر التجول الليلي المفروض لمكافحة تفشي فيروس كورونا خلال شهر رمضان لكن ستقلصه ساعة واحدة.

وبحسب «رويترز»، قال مدبولي في مؤتمر صحفي بثه التلفزيون إن الحظر سيبدأ الساعة التاسعة مساء، بدلا من الثامنة مساء، وحتى السادسة صباحا.

عودة تقديم بعض الخدمات

ويسمح ذلك للأسر بالتجمع في منازلهم لكن الأنشطة المجتمعية وصلاة الجماعة والتراويح ستخضع للحظر القائم خلال رمضان.

وقال مدبولي إن «مجلس الوزراء وافق أيضا على عودة تقديم بعض الخدمات التي جرى إغلاقها في السابق، منها إعادة بعض خدمات الشهر العقاري ابتداء من الأسبوع المقبل، والسماح لجلسات إعلام الوراثة في المحاكم، وأيضاً السماح بترخيص المركبات الجديدة بإدارات المرور التابعة لوزارة الداخلية، والسماح للمطاعم بتقديم خدمات الدليفري أو شراء الأطعمة والمنتجات من المحل مباشرة».

مراجعة الإجراءات

وأضاف أن السلطات مستعدة لإعادة فرض القيود إذا بدأت حالات الإصابة في الزيادة بما يفوق التوقعات مشيرا إلى أن الحكومة ستراجع تلك الإجراءات بعد أسبوعين لمعرفة ما إذا كانت ستبقي عليها. وأغلقت مصر في مارس المطارات والفنادق وسط إجراءات أخرى لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأعلن مفتي جمهورية مصرية العربية، د.شوقي علام، أمس الأربعاء، نتيجة رؤية استطلاع هلال شهر رمضان المبارك للعام 1441هجريًّا، أن يوم غد الجمعة، الموافق 24 أبريل هو أول أيام الشهرالكريم.

وقال في بيانه الذي ألقاه من مكتبه بدار الافتاء: «استطلعت دار الإفتاء المصرية هلال شهر رمضان المبارك لعام ألف وأربعمئة وواحد وأربعين هجريًّا بعد غروب شمس يوم الأربعاء، التاسع والعشرين من شهر شعبان، لعام ألف وأربعمئة وواحد وأربعين هجريًّا، الموافق الثاني والعشرين من شهر أبريل لعام ألفين وعشرين ميلاديًّا بواسطة اللجان الشرعية والعلمية المنتشرة في أنحاء الجمهورية»، بحسب التليفزيون الرسمي المصري .

وأضاف علام في بيان دار الإفتاء المصرية: «قد تحقق لدينا شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة عدم ثبوت رؤية هلال شهر رمضان لعام ألف وأربعمئة وواحد وأربعين هجريًّا بالعين المجردة، وقد وافق ذلك الحساب الفلكي أيضًا. وعلي ذلك تعلن دار الإفتاء المصرية أن يوم الجمعة الموافق الرابع والعشرين من شهر أبريل لعام ألفين وعشرين ميلاديًّا هو أول أيام شهر رمضان لعام ألف وأربعمئة وواحد وأربعين هجريًّا».