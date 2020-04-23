909 إصابات بـ«كورونا» في تونس والوفيات 38

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 23 أبريل 2020, 01:56 صباحا
الرئيس التونسي قيس بن سعيد مع رئيس حكومته إلياس الفخفاخ, 20 يناير 2020. (الرئاسة التونسية)

أحصت وزارة الصحة التونسية، الأربعاء، ثماني حالات جديدة بفيروس «كورونا» المستجد في البلاد، لترتفع الحصيلة الإجمالية لمصابي الفيروس إلى 909 حالات مؤكدة، من بين 18861 تحليلًا إجماليًا، ولم تعلن الوزارة تسجيل أية وفيات جديدة ليستقر إجمالي الوفيات المسجلة في البلاد عند 38 حالة.

وأعلنت الوزارة في بيان منشور على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن إجرائها 696 تحليلًا مخبريًا للكشف عن الفيروس الثلاثاء الماضي، من بينهم 78 تحليلًا في إطار متابعة المرضى السابقين بـ«كوفيد-19»، لافتة إلى أن النتائج أظهرت تسجيل 44 تحليلًا إيجابيًا.

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ومن بين التحاليل الإيجابية التي أعلنت عنها الوزارة، كانت هناك 36 حالة إصابة سابقة ثبت استمرار حملها للفيروس، فيما أحصت الوزارة 8 حالات جديدة. وبلغ عدد المتعافين من الفيروس 190 حالة، فيما يصل عدد المصابين المقيمين حاليا في وحدات الإنعاش إلى 32 مصابا، في حين يبلغ عدد المصابين المقيمين بالمستشفى حاليا (دون اعتبار المقيمين حاليا بوحدات الإنعاش) 94 مصابًا.

وحسب بيان الوزارة تتوزع الإصابات على ولايات تونس 198، أريانة 93، بن عروس 91، منوبة 39، نابل 12،  زغوان 3، بنزرت 19، باجة 3، جندوبة 1، الكاف 5، سليانة 1، سوسة 77،  المنستير 37، المهدية 16، صفاقس 36،  القيروان 6، القصرين 5، سيدي بوزيد 5،  قابس 22، مدنين 85، تطاوين 32، قفصة 33، توزر 5، قبلي 85

في حين تتوزع الوفيات على ولايات تونس (6)، أريانة (5)، بن عروس (3)، منوبة(5)، نابل (1)، بنزرت (1)، الكاف (1)، سوسة (5)، المهدية (1)، صفاقس (5)، سيدي بوزيد (1)، مدنين (3)، تطاوين (1).

وأكدت الوزارة أن التحاليل المخبرية تجرى بالأساس للحالات المشتبهة والمحتمل إصابتها بالمرض، إضافة إلى المخالطين للحالات المؤكدة، وذلك حسب تعريف الحالة المعتمد حاليا، ودعت كافة المواطنين للالتزام الكامل باحترام القانون وكل إجراءات الحجر الصحي الذاتي والحجر العام بكل مناطق البلاد وذلك لاحتواء المرض والحد من انتشاره.

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