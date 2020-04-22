دار الإفتاء المصرية تعلن الجمعة أول أيام شهر رمضان للعام 1441 هجريا

أعلن مفتي جمهورية مصرية العربية، د.شوقي علام، ، نتيجة رؤية استطلاع هلال شهر رمضان المبارك للعام 1441هجريًّا، حيث أعلن أن بعد غد الجمعة، الموافق 24 أبريل هو أول أيام الشهرالكريم..

وقال في بيانه الذي ألقاه من مكتبه بدار الافتاء: «استطلعت دار الإفتاء المصرية هلال شهر رمضان المبارك لعام ألف وأربعمئة وواحد وأربعين هجريًّا بعد غروب شمس يوم الأربعاء، التاسع والعشرين من شهر شعبان، لعام ألف وأربعمئة وواحد وأربعين هجريًّا، الموافق الثاني والعشرين من شهر أبريل لعام ألفين وعشرين ميلاديًّا بواسطة اللجان الشرعية والعلمية المنتشرة في أنحاء الجمهورية، بحسب التليفزيون الرسمي المصري .

وأضاف علام في بيان دار الإفتاء المصرية: «قد تحقق لدينا شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة عدم ثبوت رؤية هلال شهر رمضان لعام ألف وأربعمئة وواحد وأربعين هجريًّا بالعين المجردة، وقد وافق ذلك الحساب الفلكي أيضًا. وعلي ذلك تعلن دار الإفتاء المصرية أن يوم الجمعة الموافق الرابع والعشرين من شهر أبريل لعام ألفين وعشرين ميلاديًّا هو أول أيام شهر رمضان لعام ألف وأربعمئة وواحد وأربعين هجريًّا».