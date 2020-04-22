بالصور: تنظيف وتعقيم الكعبة المشرفة مع اقتراب دخول شهر رمضان

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 22 أبريل 2020, 06:35 مساء
جانب من عمليات التنظيف والتعقيم في الكعبة المشرفة. (الإنترنت)

بدأت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بالسعودية، أعمال تنظيف وتعقيم ثوب وسطح الكعبة المشرفة، وذلك وفق الجدول الدوري المخصص على مدى العام.

وذكرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أن «عمليات التنظيف والتعقيم في وقت وجيز، عبر فريق فني مختص يعمل بأحدث الأجهزة والآليات الحديثة التي توفرها الرئاسة، من أجل إزالة العوالق الترابية والحفاظ على نظافة ورونق الكعبة المشرفة، خصوصا مع اقتراب دخول شهر رمضان المبارك، وبذل كل ما من شأنه تقديم أرقى الخدمات لهما، بما يحقق تطلعات القيادة وتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس».

وأكدت شؤون الحرمين أن أعمال التنظيف والتعقيم تجري بإشراف ومتابعة من وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام أحمد بن محمد المنصوري، وذلك للتأكد من تنفيذها وفق أعلى معايير الجودة المتبعة.

ومن جهة أخرى كانت رئاسة شؤون الحرمين أكدت استمرار تعليق الصلوات الخمس والتراويح في الحرمين خلال شهر رمضان، وذلك فى إطار إجراءات مواجهة فيروس «كورونا». 

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