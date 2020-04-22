تراجع طفيف..السعودية تسجل 1141 إصابة و5 وفيات جديدة بفيروس «كورونا»

طواقم طبية سعودية تجري فحوصًا على مسافرين بالمطار. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت وزارة الصحة السعودية، الأربعاء، تسجيل 1141 إصابة جديدة بفيروس «كورون»ا في المملكة خلال الساعات الـ24 الماضية، في تراجع طفيف لهذا المعدل مقارنة مع إحصائية أمس الثلاثاء.

وأفاد الناطق باسم وزارة الصحة، محمد العبد العالي، خلال مؤتمر صحفي، بتسجيل 1141 إصابة مؤكدة بعدوى فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19» خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 12772 شخصًا بعد أن كان 11631 أمس الثلاثاء.

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ويمثل هذا الرقم تراجعًا طفيفًا بواقع 6 حالات في المعدل اليومي للإصابات بالفيروس في السعودية مقارنة مع إحصائية الثلاثاء، وسجل هذا المؤشر زيادة ملموسة قبل 5 أيام، لكنه شهد منذ ذلك الحين استقرارًا نسبيًّا دون قفزات كبيرة، حيث بلغ في إحصائية السبت 1132 حالة، والأحد 1088، والإثنين 1122، والثلاثاء 1147.

وأوضح العبد العالي أن عدد الحالات التي تعتبر نشطة يبلغ حاليًا 10846، منها 82 حالة حرجة تتلقى «الرعاية المناسبة». وذكر أن الأعداد الأكبر للإصابات الجديدة سُجِّلت في مكة المكرمة (315) والهفوف (240) والرياض (164) والمدينة المنورة (137) وجدة (114).

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وأفاد الناطق باسم وزارة الصحة كذلك بتسجيل 5 وفيات جديدة ناجمة عن المرض، ليصل العدد الإجمالي للمتوفين بالفيروس إلى 114 شخصًا. وأعلن تسجيل 172 حالة شفاء جديدة خلال اليوم الماضي، مشيرًا إلى أن الحصيلة العامة للمتعافين من المرض وصلت إلى مستوى 1812 شخصًا.

وشدد المسؤول الصحي السعودي على أن فرص انتشار فيروس «كورونا» لا تختلف في رمضان عن باقي الأشهر. وسبق أن أكد وزير الصحة السعودي، توفيق الربيعة، «زيادة الأعداد بشكل ملحوظ» في الأيام الماضية، موضحًا أن هذا الارتفاع يأتي «نتيجة عمل المسح النشط».