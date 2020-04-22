الملك سلمان يوافق على إقامة صلاة التراويح بالحرمين دون دخول المصلين

قالت رئاسة شؤون الحرمين بالملكة السعودية إن الملك سلمان بن عبدالعزيز وافق على إقامة صلاة التراويح بالحرمين الشريفين وتخفيفها إلى خمس تسليمات «مع استمرار تعليق دخول المصلين، وذلك لمنع انتشار فيروس كورونا»، وفقًا لوكالة «رويترز».

وكانت وكالة الأنباء السعودية «واس» قالت إن السلطات قررت «تقليل ساعات حظر التجول المفروضة على عدة مدن وذلك خلال شهر رمضان، لإتاحة مزيد الوقت للمواطنين لشراء احتياجاتهم الأساسية داخل نطاق الحي السكني الذي يقيمون فيه.

و مددت السعودية، الإثنين، تعليق الصلاة في المسجد الحرام والمسجد النبوي خلال شهر رمضان الكريم لوقف انتشار فيروس «كورونا»، وقال الشيخ السديس في تغريدة: «استمرار تعليق حضور المصلين للصلوات الخمس والتراويح في شهر رمضان المبارك؛ للحفاظ على صحة القاصدين حسب التوصيات المتبعة من الجهات المختصة».

وأضاف السديس: «خطة رئاسة الحرمين الشريفين في رمضان المبارك تتمحور حول الاحتراز والتحوط وتكثيف عمليات التعقيم»، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

وأجاز المفتي العام للمملكة العربية السعودية، رئيس هيئة كبار العلماء والرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء، الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ، إقامة صلاتي التراويح والعيد في البيوت حال تعذر إقامتهما في المساجد؛ بسبب الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الجهات المختصة لمكافحة انتشار جائحة «كورونا المستجد».

جاء ذلك في إجابات للمفتي حول عدد من الاستفسارات والتساؤلات التي وجهتها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد حول شهر رمضان، في ظل استمرار الجائحة، حيث جاء السؤال الأول عن مشروعية صلاة التراويح في البيوت، ليجيب آل الشيخ بجواز الصلاة في المنازل، حسب جريدة «عكاظ» السعودية.