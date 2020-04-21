شكري يناقش مع وفد من المعارضة السورية سُبل دفع مسار التسوية السياسية

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 21 أبريل 2020, 07:38 مساء
جانب من لقاء وزير الخارجية المصري وفد المعارضة السورية، 21 أبريل 2020. (الإنترنت)

استقبل وزير الخارجية المصري، سامح شكري، الثلاثاء، مُمثلي مجموعة القاهرة في هيئة التفاوض السورية المعارضة، وذلك لبحث آخر التطورات على الساحة السورية، وسُبل دفع مسار التسوية السياسية.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية، أحمد حافظ، بأن شكري أكد خلال اللقاء حرص مصر على دعم جهود تسوية الأزمة السورية وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2254، وبما يهدف إلى استعادة الأمن والاستقرار في سورية ويُحقق تطلعات الشعب السوري.

شكري ولافروف يناقشان «كورونا» والأوضاع في سورية وليبيا خلال اتصال هاتفي

وأضاف الناطق باسم الخارجية أن الوفد السوري حرص من جانبه على إطلاع وزير الخارجية المصري على آخر مُستجدات الأوضاع في الأراضي السورية، وعلى صعيد الجهود السياسية للبحث عن الحل في سورية، مُثمنا الدور المصري المتوازن في التواصل مع الأطراف السورية والإقليمية المختلفة، بهدف تقريب وجهات النظر، وصولا إلى إنهاء الأزمة السورية بأسرع ما يمكن. 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

رويترز: ترامب سيدرس وقف واردات النفط من السعودية
اقتصاد
انتشار واسع لمقطع فيديو لشرطي يغني الأوبرا
منوعات
معلومات عن خطورة الحالة الصحية لزعيم كوريا الشمالية
دولى
«هاليبورتون» الأميركية تعلن خسارتها مليار دولار بسبب هبوط أسعار النفط
اقتصاد
«الصحة العالمية»: «لم نخفِ شيئا عن الولايات المتحدة» فيما يتصل بـ«كوفيد-19»
دولى
نشطاء: النائب العام يصدر أمرا بضبط وإحضار عميد بلدية الشويرف
ليبيا
«الصحة السعودية» توضح سبب ارتفاع الإصابات اليومية بـ«كورونا» وتتوقع الزيادة
عربى
عالمة اجتماع: أزمة «كورونا» ستملي «أخلاقيات» جديدة في العالم
ثقافة وفن
زيادة قياسية في عدد المصابين بفيروس «كورونا» في سنغافورة
دولى
مقتل 16 شخصا في أسوأ عملية مسلحة تاريخيا في كندا
دولى
رمضان في زمن «كورونا».. مساجد مغلقة وعبادات في الحظر والزيارات والولائم شبه ...
عربى
نحو ألفي وفاة بـ«كورونا» في أميركا خلال يوم.. وحكام ولايات ينتقدون «خطة ترامب»
دولى
 المزيد من عربى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

أعراض تشير لإصابة الأطفال بفيروس كورونا