شكري يناقش مع وفد من المعارضة السورية سُبل دفع مسار التسوية السياسية

جانب من لقاء وزير الخارجية المصري وفد المعارضة السورية، 21 أبريل 2020. (الإنترنت)

استقبل وزير الخارجية المصري، سامح شكري، الثلاثاء، مُمثلي مجموعة القاهرة في هيئة التفاوض السورية المعارضة، وذلك لبحث آخر التطورات على الساحة السورية، وسُبل دفع مسار التسوية السياسية.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية، أحمد حافظ، بأن شكري أكد خلال اللقاء حرص مصر على دعم جهود تسوية الأزمة السورية وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2254، وبما يهدف إلى استعادة الأمن والاستقرار في سورية ويُحقق تطلعات الشعب السوري.

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وأضاف الناطق باسم الخارجية أن الوفد السوري حرص من جانبه على إطلاع وزير الخارجية المصري على آخر مُستجدات الأوضاع في الأراضي السورية، وعلى صعيد الجهود السياسية للبحث عن الحل في سورية، مُثمنا الدور المصري المتوازن في التواصل مع الأطراف السورية والإقليمية المختلفة، بهدف تقريب وجهات النظر، وصولا إلى إنهاء الأزمة السورية بأسرع ما يمكن.