البرلمان اللبناني يدرس إقرار قانون يتيح زراعة القنب

رجل يسير قرب لافتة تدعو السكان للبقاء في بيوتهم في بيروت، 19 أبريل 2020 (فرانس برس)

بدأ البرلمان اللبناني، اليوم الثلاثاء جلسات تشريعية تستمر ثلاثة أيام، على جدول أعمالها عشرات مشاريع واقتراحات القوانين، أبرزها إقرار تشريع زراعة القنّب لأهداف طبية وعفو عام عن عدد من الجرائم يثير انقساماً سياسياً.

وتتزامن الجلسات، التي تُعقد في قاعة مؤتمرات خارج مقر البرلمان في وسط بيروت تحسباً لفيروس كورونا المستجد، مع دعوة متظاهرين ضد الطبقة السياسية إلى مسيرات تأكيداً على استمرار حراكهم واحتجاجاً على غياب الأوضاع المعيشية الملحة عن جدول الأعمال، وفق وكالة الأنباء الفرنسية.