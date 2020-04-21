السعودية تعلن تعليق الصلوات الخمس والتراويح بالحرمين في شهر رمضان

الحرم المكي, (الإنترنت)

قالت رئاسة شؤون الحرمين في السعودية على تويتر، نقلا عن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبد الرحمن السديس، إن السعودية مددت الاثنين تعليق الصلاة في المسجد الحرام والمسجد النبوي خلال شهر رمضان الكريم لوقف انتشار فيروس كورونا.

وقال السديس في التغريدة، «استمرار تعليق حضور المصلين للصلوات الخمس والتراويح في شهر رمضان المبارك؛ للحفاظ على صحة القاصدين حسب التوصيات المتبعة من الجهات المختصة».

وأضاف السديس «خطة رئاسة الحرمين الشريفين في رمضان المبارك تتمحور حول الاحتراز والتحوط وتكثيف عمليات التعقيم»، وفق وكالة رويترز للأنباء..