الدفاعات الجوية السورية تسقط صواريخ إسرائيلية

دفاعات جوية سورية تتصدى لصواريخ إسرائيلية 14 فبراير 2019. (أ ف ب)

أعلنت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) أنّ الدفاعات الجويّة التابعة للجيش السوري أسقطت مساء الإثنين، عدداً من الصواريخ الإسرائيلية فوق مدينة تدمر وسط البلاد.

وقالت سانا إنّ «وسائط دفاعنا الجوي تصدّت لعدوان إسرائيلي بالصواريخ في سماء مدينة تدمر بريف حمص الشرقي، وأسقطت عدداً من الصواريخ المعادية قبل الوصول إلى أهدافها»، وفق و كالة «فرانس برس.».

من جهته قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إنّ طائرات إسرائيلية أطلقت من الأجواء اللبنانية صواريخ على «تجمّعات عسكرية للميليشيات الإيرانية في بادية تدمر (...) من دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن».

وردّاً على سؤال لوكالة «فرانس برس» رفض متحدّث باسم الجيش الإسرائيلي الإدلاء بأيّ تعليق.

ومنذ اندلع النزاع في سورية في 2011 شنّ الجيش الإسرائيلي مئات الغارات في هذا البلد استهدفت بشكل أساسي مواقع للجيش السوري وأهدافاً إيرانية وأخرى لحزب الله اللبناني، لكنّ إسرائيل نادراً ما تبنّت هذه الغارات.

وفي 31 مارس الماضي، أفادت سانا أنّ الدفاعات الجوية السورية تصدّت لصواريخ أطلقتها طائرات حربية إسرائيلية من الأجواء اللبنانية على أهداف في وسط البلاد، مؤكّدة إسقاط «عدد من هذه الصواريخ قبل وصولها إلى أهدافها».

ويومها قال المرصد إنّ القصف الإسرائيلي استهدف مطار الشعيرات في حمص، مشيراً إلى أنّ هذا المطار العسكري تتمركز فيه قوات إيرانية.