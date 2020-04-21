الدفاعات الجوية السورية تسقط صواريخ إسرائيلية

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 21 أبريل 2020, 12:00 صباحا
دفاعات جوية سورية تتصدى لصواريخ إسرائيلية 14 فبراير 2019. (أ ف ب)

أعلنت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) أنّ الدفاعات الجويّة التابعة للجيش السوري أسقطت مساء الإثنين، عدداً من الصواريخ الإسرائيلية فوق مدينة تدمر وسط البلاد.

وقالت سانا إنّ «وسائط دفاعنا الجوي تصدّت لعدوان إسرائيلي بالصواريخ في سماء مدينة تدمر بريف حمص الشرقي، وأسقطت عدداً من الصواريخ المعادية قبل الوصول إلى أهدافها»، وفق و كالة «فرانس برس.».

من جهته قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إنّ طائرات إسرائيلية أطلقت من الأجواء اللبنانية صواريخ على «تجمّعات عسكرية للميليشيات الإيرانية في بادية تدمر (...) من دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن».

وردّاً على سؤال لوكالة «فرانس برس» رفض متحدّث باسم الجيش الإسرائيلي الإدلاء بأيّ تعليق.

ومنذ اندلع النزاع في سورية في 2011 شنّ الجيش الإسرائيلي مئات الغارات في هذا البلد استهدفت بشكل أساسي مواقع للجيش السوري وأهدافاً إيرانية وأخرى لحزب الله اللبناني، لكنّ إسرائيل نادراً ما تبنّت هذه الغارات.

وفي 31 مارس الماضي، أفادت سانا أنّ الدفاعات الجوية السورية تصدّت لصواريخ أطلقتها طائرات حربية إسرائيلية من الأجواء اللبنانية على أهداف في وسط البلاد، مؤكّدة إسقاط «عدد من هذه الصواريخ قبل وصولها إلى أهدافها».

ويومها قال المرصد إنّ القصف الإسرائيلي استهدف مطار الشعيرات في حمص، مشيراً إلى أنّ هذا المطار العسكري تتمركز فيه قوات إيرانية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«هاليبورتون» الأميركية تعلن خسارتها مليار دولار بسبب هبوط أسعار النفط
اقتصاد
«الصحة السعودية» توضح سبب ارتفاع الإصابات اليومية بـ«كورونا» وتتوقع الزيادة
عربى
عالمة اجتماع: أزمة «كورونا» ستملي «أخلاقيات» جديدة في العالم
ثقافة وفن
زيادة قياسية في عدد المصابين بفيروس «كورونا» في سنغافورة
دولى
مقتل 16 شخصا في أسوأ عملية مسلحة تاريخيا في كندا
دولى
رمضان في زمن «كورونا».. مساجد مغلقة وعبادات في الحظر والزيارات والولائم شبه ...
عربى
نحو ألفي وفاة بـ«كورونا» في أميركا خلال يوم.. وحكام ولايات ينتقدون «خطة ترامب»
دولى
دول أوروبية تخفف قيود عزل «كورونا».. و«الصحة العالمية» تحذر
دولى
«يوفنتوس» يخطط للم شمل زيدان وكريستيانو على انقاض «ريال مدريد»
رياضة عالمية
ترامب يدعو إلى تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي في رمضان أسوة بـ«الفصح»
دولى
الدولار يواصل الارتفاع في السوق الموازية
ليبيا
منظمة مكافحة الفساد توصي بتشكيل خلية لتسيير ملف الأزمة الليبية
ليبيا
 المزيد من عربى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بسكويت العشر دقائق