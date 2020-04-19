تونس تعلن تمديد الحجر الصحي وتقلص عدد ساعات حظر التجول

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 19 أبريل 2020, 11:06 مساء
الرئيس التونسي قيس بن سعيد مع رئيس حكومته إلياس الفخفاخ, 20 يناير 2020. (الرئاسة التونسية)

أعلن رئيس الحكومة التونسية إلياس الفخفاخ، مساء اليوم الأحد، التمديد في الحجر الصحي الشامل حتي الثالث من شهر مايو المقبل، كما أعلن عن تخفيض ساعات حظر التجول الذي كان مقررا ما بين السادسة مساء إلى السادسة صباحا.

وذكر الفخفاخ، في لقاء تلفزيوني مع عدد من القنوات التونسية، أنه تم الاتفاق على مواصلة حظر التجول وفق التوقيت الجديد ما بين الثامنة مساء إلى السادسة صباحا، مشيرا إلى أنه سيتم تطبيق إجراءات الحجر الصحي الموجه بدءا من الرابع من شهر مايو القادم، وفق إجراءات سيتم اعتمادها تدريجياً لرفع الحجر الصحي العام.

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وتابع أن بعض القطاعات الحيوية ستستأنف نشاطها تدريجياً  بالتنسيق مع السلطات الصحية، لكنه قال إن هذا القرار لا يعني أن الحياة ستعود إلى نسقها الطبيعي باعتبار أنه لم يتم إلى حد الآن إيجاد لقاح ناجح لهذا الوباء.

وكان وزير الصحة عبد اللطيف المكي، أعلن في وقت سابق من اليوم الأحد، أن بلاده ستتلقى كمية كبيرة من الاختبارات السريعة الخاصة بالكشف عن فيروس كورونا، مشيرا إلى أن تونس ستتلقى أكثر من مليوني اختبار سريع من مختلف الأنواع الطبية وستصل إلى البلاد خلال اليومين القادمين.

ووفق إحصائيات وزارة الصحة التونسية، بلغ عدد الإصابات بفيربوس كورونا المستجد، 866 حالة مؤكدة من بين 15332 تحليلا أجريت، فيما بلغ عدد الوفيات 37 حالة.

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