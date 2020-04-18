السعودية: تسجيل 1132 إصابة جديدة بـ«كوفيد-19» و5 وفيات

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 18 أبريل 2020, 04:29 مساء

أعلنت وزارة الصحة السعودية  تسجيل 1132 حالة إصابة جديدة بفيروس ⁧كورونا⁩ في أعلى حصيله يومية ، وتسجيل 5  حالات وفيات  وتعافي 280 حالة  ليصبح مجموع الحالات المتعافية 1329 حالة.

وقالت وزارة الصحة إن إجمالي الوفيات الناجمة عن وباء كورونا وصل إلى 92، وذلك عقب تسجيل 5 وفيات جديدة. وأشارت الوزارة إلى أن المسح النشط أدى إلى اكتشاف 65% من حالات الإصابة الجديدة.

وفي إطار الإجراءات التي تتخذها المملكة للحد من انتشار فيروس كورونا، أعلنت الداخلية السعودية، السبت، تطبيق إجراءات احترازية صحية إضافية بعزل حيي (الفيصلية ، الفاضلية) في محافظة الأحساء، ومنع الدخول إليهما أو الخروج منهما ومنع التجول فيهما على مدار 24 ساعة، اعتبارا من اليوم السبت وحتى إشعار آخر.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية «واس» عن مصدر مسؤول في الداخلية السعودية قوله: «يسمح لسكان الحيين المشار إليهما الخروج من منازلهم للاحتياجات الضرورية مثل (الرعاية الصحية، والتموين) وذلك داخل نطاق منطقة العزل خلال الفترة من الساعة السادسة صباحا وحتى الثالثة عصرا».

 

 

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