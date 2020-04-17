171 إصابة جديدة بـ «كورونا» في مصر والحصيلة ترتفع إلى 2844

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 17 أبريل 2020, 06:40 مساء
وزيرة الصحة المصرية هالة زايد, (أرشيفية : الإنترنت)

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية عن ارتفاع الحصيلة الإجمالية لمصابي فيروس «كورونا» المستجد في البلاد إلى 2844، بعد إحصاء 171 حالة جديدة، اليوم الجمعة، إلى جانب تسجيل 9 حالات وفاة ما يرفع العدد الإجمالي لوفيات الفيروس في مصر إلى 205 حالات.

وكشف الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة ومستشار الوزيرة لشئون الإعلام، الدكتور خالد مجاهد، في بيان، عن خروج 50 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 646 حالة حتى اليوم.

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وأوضح مجاهد أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس «كورونا» ارتفع ليصبح 891 حالة، من ضمنهم الـ 646 متعافيًا، لافتًا إلى أن الحالات التي ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس الجمعة، جميعهم مصريون.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

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