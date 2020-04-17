السعودية تفرض حظر تجول كاملا على محافظتين بعد زيادة كبيرة في عدد الإصابات بـ«كورونا»

ممرضة سعودية تفحص درجة حرارة مريض في مكة. (أ ف ب)

فرضت المملكة العربية السعودية حظرا كاملا للتجول في محافظتي صامطة والداير، لمنع تفشي فيروس «كورونا المستجد»، مع تسجيل البلاد أكثر من 760 حالة إصابة جديدة بالفيروس، وارتفاع العدد الإجمالي للإصابات إلى أكثر من سبعة آلاف حالة، حتى اليوم الجمعة.

وأكد مصدر في وزارة الداخلية السعودية منع التجول على مدى 24 ساعة يوميا في محافظتي صامطة، والداير ومنع الدخول إليهما أو الخروج منهما، اعتبارًا من الساعة الثالثة عصر اليوم، حتى إشعار آخر، حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية «واس».

ونص القرار على أنه يسمح -في أضيق نطاق- للسكان بالخروج من منازلهم لقضاء الاحتياجات الضرورية فقط، مثل الرعاية الصحية والتموين، وذلك داخل نطاق الحي السكني الذي يقيمون فيه، وخلال الفترة من الساعة السادسة صباحًا وحتى الثالثة عصرا يوميا.

كما يقصر التنقل بالسيارات داخل الأحياء السكنية خلال هذه الفترة على شخص واحد فقط، بالإضافة إلى قائد المركبة، لتقليل المخالطة إلى الحد الأدنى.

ولا يشمل الحظر، الفئات المستثناة من منسوبي القطاعات الحيوية في القطاعين العام والخاص، الذين تتطلب أعمالهم الاستمرار في أدائها أثناء فترة المنع، كما يمنع ممارسة العمل بأي أنشطة تجارية، عدا عمل المرافق الصحية والصيدليات، ومحلات بيع المواد التموينية، ومحطات الوقود، ومحلات الغاز، والخدمات البنكية، وأعمال الصيانة والتشغيل، وفنيي السباكة والكهرباء والتكييف، وخدمات إيصال الماء وكذلك صهاريج الصرف الصحي.

في الوقت ذاته، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 762 حالة إصابة جديدة بفيروس «كورونا»، ما يرفع عدد الإصابات الإجمالي إلى سبعة آلاف و142 حالة في المملكة.