73 حالة وفاة بـ«كوفيد- 19» في السعودية والإصابات تتجاوز 5 آلاف شخص

أعلنت السعودية، الثلاثاء، تسجيل 435 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد» وثماني وفيات و84 حالة شفاء جديدة من المرض.

وسجلت وزارة الصحة السعودية 435 إصابة جديدة بالفيروس، ليبلغ إجمالي عدد الإصابات 5369 إصابة حتى 14 أبريل الجاري.

429 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد» في السعودية

وأعلنت المملكة تسجيل ثماني حالات وفاة جديدة جراء المرض، ليبلغ إجمالي الوفيات في البلاد بسبب «كورونا» 73 حالة. أما على صعيد حالات الشفاء، فسجلت السعودية 84 حالة شفاء جديدة، ليبلغ إجمالي حالات الشفاء على أرضها 889، وفقا لما ذكرته الصحة السعودية.