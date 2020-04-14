73 حالة وفاة بـ«كوفيد- 19» في السعودية والإصابات تتجاوز 5 آلاف شخص

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 14 أبريل 2020, 09:11 مساء

أعلنت السعودية، الثلاثاء، تسجيل 435 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد» وثماني وفيات و84 حالة شفاء جديدة من المرض.

وسجلت وزارة الصحة السعودية 435 إصابة جديدة بالفيروس، ليبلغ إجمالي عدد الإصابات 5369 إصابة حتى 14 أبريل الجاري.

429 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد» في السعودية

وأعلنت المملكة تسجيل ثماني حالات وفاة جديدة جراء المرض، ليبلغ إجمالي الوفيات في البلاد بسبب «كورونا» 73 حالة. أما على صعيد حالات الشفاء، فسجلت السعودية 84 حالة شفاء جديدة، ليبلغ إجمالي حالات الشفاء على أرضها 889، وفقا لما ذكرته الصحة السعودية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

خبير يطلب إبقاء الملاعب والصالات في ألمانيا مغلقة لـ18 شهرا
منوعات
ترامب يوضح موقفه من إقالة الطبيب أنتوني فاوتشي ويفتح جبهة خلاف مع وسائل إعلام
دولى
«فرانس برس»: أكثر من 120 ألف وفاة في العالم بفيروس «كورونا المستجد»
دولى
منظمات حقوقية تدعو قطر وعمان والإمارات السماح بتطبيقات مكالمات الصوت والفيديو
دولى
الصين تعلن شفاء عبداللطيف أول لاعب مصاب بفيروس كورونا
رياضة عالمية
حلاق متنقل يقدم خدماته للسكان المحجوزين بسبب كورونا
منوعات
شرفات برلين تتحول إلي معرض للأعمال الفنية
ثقافة وفن
تعرف على سيارة «كيا» الشبابية الجديدة
سيارات
الهند: أقصر امرأة في العالم تجوب الشوارع للتشجيع على الحجر
منوعات
تسجيل 1509 وفيات بـ«كورونا» في أميركا خلال 24 ساعة
دولى
باشاغا يكلف مديرين جديدين للأمن في صبراتة وصرمان
ليبيا
توتنهام: الانتصار على نيمار شرط رحيل كين لريال مدريد
رياضة عالمية
 المزيد من عربى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«ختم أحمر» صغير يحول دون عمل يابانيين كثر من المنزل