«الصحة الجزائرية»: الأرقام المسجلة في العاصمة لا تستدعي الحجر الكلي

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 14 أبريل 2020, 03:47 مساء
وزير الصحة الجزائري عبد الرحمن بن بوزيد. (الإنترنت)

 قال وزير الصحة الجزائري عبد الرحمن بن بوزيد، إن «الأرقام المسجلة في العاصمة الجزائر حاليا لا تستدعي فرض حجر كلي».

وكشف الوزير الجزائري، اليوم الثلاثاء، في تصريح للإذاعة الوطنية، أن «الجزائر استقبلت ملايين الكمامات وكل الطلبات تمت تلبيتها»، مشيرا إلى أن: «الجزائر تحتوي على مخزون يقدر بأكثر من 11 مليون كمامة لمواجهة تفشي فيروس كورونا»، بحسب «روسيا اليوم».

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وأعلنت الوزارة أمس الإثنين، تسجيل 69 إصابة جديدة بالفيروس، ما يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 1983. وقالت إنه تم تسجيل 20 حالة وفاة جديدة، ما يرفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 313 حالة، أما إجمالي حالات الشفاء فبلغ 601. وتتصدر الجزائر الدول العربية من حيث عدد الوفيات بالوباء.

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