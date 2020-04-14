البحرين.. وحدة عناية مركزة للمصابين بـ«كوفيد-19» في موقف للسيارات

ممرضة قرب سرير في وحدة العناية المركزة في المنامة، 14 أبريل 2020. (أ ف ب)

دشّنت البحرين وحدة عناية مركزة تضم 130 سريرًا في موقف للسيارات في المنامة، على أن تُستخدم لمعالجة المصابين بفيروس «كوفيد-19» في حال ازدادت الحالات التي تحتاج للعناية بشكل كبير.

وسجَّلت البحرين، التي يبلغ عدد سكانها 1.5 مليون نسمة، إصابة 1522 شخصًا بفيروس «كورونا المستجد» تماثل منهم 645 للشفاء، بينما توفي سبعة أشخاص، بحسب «فرانس برس».

وهناك حاليًا 3 حالات فقط من مصابي فيروس «كورونا» في العناية المركزة في مستشفيات المملكة المجاورة للسعودية، حيث العدد الأكبر من المصابين بين دول الخليج الست، والبالغ نحو 5 آلاف شخص والعدد الأكبر من الوفيات كذلك وهو 65.

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والجسر الذي يربط البحرين بالسعودية فوق مياه الخليج مغلق منذ أسابيع. وقال مسؤول الخدمات الطبية الملكية، الشيخ خالد بن علي آل خليفة للصحفيين الثلاثاء في موقع وحدة العناية، «إنها خطوة احترازية في المستقبل لو حدثت أية تطورات في مرض كورونا».

وتابع: «استطعنا في زمن قياسي، وهو سبعة أيام، إنشاء هذه الوحدة بطاقة 130 سريرًا. لقد عملنا ليل نهار»، مضيفًا: «أعتقد أنها المرة الأولى التي يتم فيها تجهيز وحدة مماثلة» في الخليج.

وبُنيت الوحدة بالتعاون بين وزارة الدفاع وجهات حكومية أخرى في موقف للسيارات في مستشفى عسكري في المنامة. ووُضعت الأسرَّة جنبًا إلى جنب في ثلاثة صفوف متقابلة، بينما كان ممرضون وممرضات يعاينون التجهيزات من المعدات الطبية إلى أجهزة التنفس.

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واتخذت السلطات البحرينية إجراءات لمكافحة انتشار وباء «كورونا المستجد»، بينها الحد من التنقل وتعليق رحلات الطيران، لكنها بدأت نهاية الأسبوع الماضي تخفيف القيود عبر السماح لبعض المحال في مراكز تجارية بفتح أبوابها. وبحسب الطبيب نايف لوري مدير مشروع وحدة العناية المركزة، فإنه تم تدريب نحو 800 من الأطباء والممرضين منذ فبراير على التعامل مع مرضى الفيروس في الوحدة المخصصة للحالات الأكثر عرضة للوفاة.

وسجلت البحرين أولى الإصابات في فبراير لأشخاص عادوا من زيارات دينية إلى إيران المجاورة، حيث تسبب الفيروس بوفاة أكثر من 4500 شخص من بين 73 ألف إصابة على الأقل سجلتها الجمهورية الإسلامية.