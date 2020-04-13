شكري ولافروف يناقشان «كورونا» والأوضاع في سورية وليبيا خلال اتصال هاتفي

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 13 أبريل 2020, 09:37 مساء

تلقى وزير الخارجية المصري سامح شكري، اتصالاً هاتفياً من نظيره الروسي  سيرجي لافروف، حيث تناول الاتصال العلاقات الثنائية والتشاور حول القضايا الإقليمية التي تهم القاهرة وموسكو، فضلاً عن سبل التعامل مع جائحة فيروس كورونا المُستجد.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية المستشار أحمد حافظ، إنه تم التأكيد خلال الاتصال على عمق واستراتيجية العلاقات بين البلدين الصديقين على كافة الأصعدة، حيث شدد الوزيران على ضرورة مواصلة الجهود نحو الارتقاء بمجمل علاقات التعاون الثنائي، ومواصلة التشاور والتنسيق الوثيق حول كافة القضايا المشتركة.

وأضاف الناطق باسم الخارجية أن الاتصال تناول سُبل مواجهة جائحة فيروس كورونا، والإجراءات المتخذة للوقاية من الفيروس ومنع انتشاره، بالإضافة إلى كيفية التعامل مع التداعيات المختلفة للأزمة.

واختتم حافظ تصريحاته بالإشارة إلى أن الوزيرين ناقشا أيضاً آخر مستجدات الأوضاع الإقليمية، ولاسيما تطورات القضية الفلسطينية والأوضاع في سورية وليبيا، فضلاً عن آخر تطورات موضوع سد النهضة.

 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

توتنهام: الانتصار على نيمار شرط رحيل كين لريال مدريد
رياضة عالمية
إنتر يعاند مع إيكاردي ويمنح سان جيرمان ضوءًا أخضر لدفع 70 مليون يورو
رياضة عالمية
«تيك توك دوك».. طبيب يكافح «كورونا» بفيديوهات طريفة
منوعات
طرح أغنية «إنت بطل» لمساندة مرضى «كورونا»
ثقافة وفن
مستشفى دروغبا يفتح أبوابه لمصابي «كورونا»
رياضة عالمية
عماري زايد ينعي مقتل 4 أساتذة جامعيين في «معركة أبوقرين»
ليبيا
السعودية ترجح إمكانية تعليق «التراويح» في حال استمرت أزمة «كورونا»
عربى
إعلان نتائج تحليل 14 حالة اشتباه بفيروس «كورونا» في المنطقة الشرقية
ليبيا
اتحاد الكرة الليبي: إما تسوية الأوضاع أو اللجوء لـ«فيفا»
رياضة محلية
«خارجية الوفاق» تعلن إجراءات لمعالجة أوضاع العالقين في تونس ومصر وتركيا
ليبيا
أسرة الراحل محمود جبريل توجه رسالة شكر لكل من واساها في الفقيد
ليبيا
كيف تستعد العيادات المجمعة والعناصر الطبية للتعامل مع وباء «كورونا»؟
ليبيا
 المزيد من عربى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

فيروس «كورونا» يظهر في تحاليل مرضى متعافين