فتح معبر رفح استثنائيا لعودة الفلسطينيين العالقين في مصر إلى غزة

عناصر أمنية تابعة لـ«حماس» ترتدي ألبسة واقية من فيروس «كورونا» عند معبر رفح مع مصر، 13 أبريل 2020. (أ ف ب)

أعلنت السلطات في قطاع غزة، الإثنين، فتح معبر رفح الحدودي استثنائيًّا لمدة أربعة أيام بالتنسيق مع السلطات المصرية ليتسنى لمئات الفلسطينيين العالقين في مصر العودة إلى غزة، على أن تنقلهم وزارة الصحة بعدها لمراكز حجر صحي خشية تفشي فيروس «كورونا».

وقال الناطق باسم وزارة الداخلية التي تديرها حركة «حماس»، إياد البزم لوكالة «فرانس برس»: «إن الوزارة وزعت دخول العالقين على المعبر من الإثنين إلى الخميس»، بحسب «فرانس برس». وأضاف أنها «حددت عدد الداخلين يوميًّا بناء على تصنيفات خاصة، وأعطت حق الأولوية لدخول المرضى وكبار السن».

وأوضح البزم أن «كافة العائدين عبر المعبر سيخضعون للحجر الصحي الإلزامي لمدة 21 يومًا قابلة للزيادة بناء على تقديرات وزارة الصحة، وفق إجراءات الوقاية والسلامة التامة من تفشي فيروس كورونا»، وكان عشرات من عناصر الشرطة برفقة عدد من الأطباء والممرضين ، يرتدون ألبسة طبية وأقنعة واقية، داخل صالة الوصول في معبر رفح وينقلون العائدين إلى مراكز الحجر الصحي.

وقال الطبيب محمد أبو سلمية رئيس لجنة الطوارئ بقطاع غزة: «سنستقبل الشباب العائدين من مصر في مراكز الحجر الصحي بالمدارس وكبار السن والعائلات بالفنادق، أما المرضى فسينقلون إلى المستشفى التركي». وأشار أبو سلمية إلى أن عدد المصابين بفيروس كورونا في القطاع «13 حالة» موضحًا أن «40 مواطنًا ممن عادوا مؤخرًا لغزة لا يزالون قيد الحجر الصحي، ولدينا موظف فرنسي يعمل في منظمة أطباء بلا حدود تم حجره في مركز بغزة».

ومنذ شهر تفرض «حماس» إجراءات احترازية من بينها إغلاق الأسواق الشعبية والمطاعم والمقاهي والمساجد والمدارس والجامعات وتمنع التجمعات. ويشكل معبر رفح الحدودي مع مصر المنفذ الوحيد لغزة إلى الخارج الذي لا تسيطر عليه إسرائيل.