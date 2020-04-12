429 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد» في السعودية

ممرضة سعودية تفحص درجة حرارة المريض في عيادة متنقلة تلبي احتياجات سكان منطقة أجياد المصافي في مدينة مكة المكرمة . (أ ف ب)

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأحد، تسجيل 429 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى أن إجمالي عدد الإصابات وصل في المملكة إلى 4462 حالة.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة السعودية، محمد العبد العالي، في المؤتمر الصحفي اليومي الخاص بمستجدات فيروس كورونا إن إجمالي المتعافين وصل إلى 761، فيما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 59 بعد تسجيل 7 حالات وفاة جديدة، بحسب «واس».

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وأكد أن أكثر من 40 ألف شخص موجودون في الحجر والعزل المنزلي، منوها إلى أن على الجميع الاتصال بالرقم 937 للإجابة على أي استفسار طبي.

