أميركا تعرض 10 ملايين دولار مقابل معلومات عن مساعد كبير للجنرال سليماني

وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو (أرشيفية: الإنترنت)

عرضت الولايات المتحدة ما يصل إلى عشرة ملايين دولار مقابل معلومات عن الشيخ محمد الكوثراني أحد كبار القادة العسكريين بجماعة حزب الله في العراق، والذي كان مساعدًا للجنرال قاسم سليماني القائد في الحرس الثوري الإيراني والذي قتل في هجوم بطائرة أمريكية مسيرة في بغداد في يناير الماضي.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية في إعلان هذه الجائزة إن الكوثراني «تولى مسؤولية بعض التنسيق السياسي للجماعات شبه العسكرية المتحالفة مع إيران» والتي كان ينظمها سابقا سليماني، حسب وكالة «رويترز».

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وأضافت في بيان «بهذه الصفة كان يسهل تحركات الجماعات التي تعمل خارج نطاق سيطرة الحكومة العراقية والتي قمعت بشكل عنيف الاحتجاجات وهاجمت بعثات دبلوماسية أجنبية وشاركت في نشاط إجرامي منظم على نطاق واسع».

وقالت الوزارة إنها تعرض هذا المبلغ مقابل الحصول على معلومات بشأن أنشطة وشبكات ومساعدي الكوثراني في إطار جهود لتعطيل «الآليات المالية» لحزب الله الذي مقره لبنان.

يشار إلى أن الولايات المتحدة وصفت الكوثراني في 2013 بأنه إرهابي عالمي واتهمته بتمويل جماعات مسلحة في العراق والمساعدة في نقل مقاتلين عراقيين إلى سوريا للانضمام إلى معركة الرئيس بشار الأسد ضد مقاتلي المعارضة.