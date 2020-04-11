صندوق النقد يوافق على قرض طارئ لتونس بقيمة 745 مليون دولار لمواجهة كورونا

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 11 أبريل 2020, 01:00 صباحا
الرئيس التونسي قيس سعيد. (أرشيفية: الإنترنت).

أعطى صندوق النقد الدولي الجمعة الضوء الأخضر، لصرف قرض طارئ قيمته 745 مليون دولار لتونس التي تُواجه خطر أسوأ ركود منذ استقلالها بسبب فيروس كورونا المستجدّ.

ووافق المجلس التنفيذي للصندوق على قرض للمساعدة الطارئة بقيمة 745 مليون دولار لدعم سياسات تونس الاستباقية في مواجهة جائحة كوفيد-19، حسب بيان للصندوق نشرته وكالة فرانس برس.

وأشار البيان إلى أنّه من المتوقّع أن ينكمش الاقتصاد التونسي بنسبة 4,3% في عام 2020 تحت وطأة فيروس كورونا (كوفيد-19)، فيما يُعدّ أعمق ركود تشهده البلاد منذ استقلالها في عام 1956.

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