مصر تسجل 17 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

سيدات يرتدين كمامات واقية في مصر. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت وزارة الصحة المصرية، عن تسجيل 17 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، فيما سجلت 95 حالة أصابة جديددة بالفيروس، جميعهم مصريين.

وأعلنت الوزارة في بيان اليوم، عن خروج 36 من المصابين بالفيروس من مستشفى العزل، جميعهم مصريين، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 384 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والناطق الرسمي للوزارة، الدكتور خالد مجاهد، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 505 حالات، من ضمنهم الـ 384 متعافيًا.

وذكر مجاهد أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الجمعة، هو 1794 حالة من ضمنهم 135 حالة وفاة، موضحًا أن 30%؜ منهم توفوا قبل الوصول إلى المستشفيات.