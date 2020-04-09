مصر ترحب بإعلان تحالف دعم الشرعية وقف إطلاق النار في اليمن

وزير الخارجية المصري سامح شكري (أرشيفية: الإنترنت)

رحبت مصر بإعلان تحالف دعم الشرعية في اليمن، الذي تقوده السعودية، وقف إطلاق النار، لمدة أسبوعين قابلة للتمديد، لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأعربت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها اليوم الخميس، عبر صفحتها على موقع «فيسبوك» عن «التطلع لأن تُسهم في تهيئة الظروف الملائمة لتنفيذ دعوة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن لعقد اجتماع بين الحكومة الشرعية والحوثيين، بهدف بحث خطوات وآليات تنفيذ وقف إطلاق النار بشكل دائم في اليمن، واستئناف العملية السياسية بهدف التوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية، وذلك استنادا إلى كافة مرجعيات التسوية السياسية، ولاسيما مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن رقم 2216».

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وأكد البيان «دعم مصر المبادرة بما يستهدف تحقيق السلام والأمن والاستقرار في اليمن، ويضمن وحدته وسلامة أراضيه ويرفع المعاناة عن الشعب اليمني الشقيق».