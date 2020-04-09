مصر ترحب بإعلان تحالف دعم الشرعية وقف إطلاق النار في اليمن

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 09 أبريل 2020, 05:55 مساء
وزير الخارجية المصري سامح شكري (أرشيفية: الإنترنت)

رحبت مصر بإعلان تحالف دعم الشرعية في اليمن، الذي تقوده السعودية، وقف إطلاق النار، لمدة أسبوعين قابلة للتمديد، لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأعربت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها اليوم الخميس، عبر صفحتها على موقع «فيسبوك» عن «التطلع لأن تُسهم في تهيئة الظروف الملائمة لتنفيذ دعوة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن لعقد اجتماع بين الحكومة الشرعية والحوثيين، بهدف بحث خطوات وآليات تنفيذ وقف إطلاق النار بشكل دائم في اليمن، واستئناف العملية السياسية بهدف التوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية، وذلك استنادا إلى كافة مرجعيات التسوية السياسية، ولاسيما مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن رقم 2216».

اقرأ أيضا: وقف إطلاق النار الأحادي في اليمن يدخل حيز التنفيذ

وأكد البيان «دعم مصر المبادرة بما يستهدف تحقيق السلام والأمن والاستقرار في اليمن، ويضمن وحدته وسلامة أراضيه ويرفع المعاناة عن الشعب اليمني الشقيق».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«أوكسفام»: نصف مليار شخص إضافي قد يصبحون تحت خط الفقر بسبب «كورونا»
اقتصاد
لليوم الثاني على التوالي.. الولايات المتحدة تسجل نحو ألفي وفاة بـ«كورونا»
دولى
محلل سياسي إيطالي: أزمة «كورونا» تجازف بتفجير قنبلة اجتماعية واقتصادية وسياسية ...
ليبيا
قناة الوسط | هذا المساء - الدكتور محمود جبريل، مناقبه ومواقفه
فيديو
السراج: وصلنا إلى طريق مسدود مع المصرف المركزي
ليبيا
«مكافحة الأمراض» يخصِّص رقمًا ساخنًا للرد على استفسارات المواطنين بشأن «كورونا»
ليبيا
مدير عام «الصحة العالمية» يطالب بـ«عدم تسييس فيروس كورونا» بعد انتقادات ترامب
دولى
مصر: اقتطاع 20% من رواتب الوزراء دعما للعمالة غير المنتظمة خلال أزمة «كورونا»
اقتصاد
«نتفليكس» تعلن تطوير أساليب وأدوات الرقابة للعائلات
ثقافة وفن
محمد محيي يقترب من مليون مشاهدة بـ«فوضت أمري» (فيديو)
ثقافة وفن
«كورونا» ينهي مسيرة نجم موسيقى الفوك
ثقافة وفن
الصين ترفع الحظر عن بؤرة كورونا.. وترامب يهدد!
دولى
 المزيد من عربى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

كيف يصبح تنظيف المنزل عملا سهلا؟