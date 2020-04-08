مقتل قيادي كبير في حركة الشباب بغارة أميركية في الصومال

جندي يحيي العلم الأميركي داخل قاعدة في كينيا هاجمها حركة الشباب، 26 أغسطس 2019، (ا ف ب)

أعلن البنتاغون مقتل قيادي كبير في حركة الشباب المتطرفة في غارة جويّة شنّتها القوات الأميركية الأسبوع الماضي جنوب الصومال، على بعد نحو 200 كلم غرب العاصمة مقديشو.

وقالت القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا (أفريكوم) في بيان إنّها شنّت في الثاني إبريل الجاري غارة جوية على موقع قرب منطقة بوش مدينة، أسفرت عن مقتل ثلاثة من حركة الشباب، أحدهم قيادي كبير يدعى يوسف جييس، حسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وبحسب البيان، فإنّ جييس هو أحد مؤسّسي الحركة المرتبطة بتنظيم القاعدة وقد تبوّأ فيها عددا من المراكز القيادية.

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ونقل البيان عن الجنرال ستيفن تاونسند قائد أفريكوم قوله إن هذا الشخص كان قياديا رئيسيا في منظمة الشباب، معقبا: لقد كان عنيفاً وقاسياً ومسؤولاً عن إزهاق العديد من الأرواح البريئة.. إنّ القضاء عليه يجعل الصومال والدول المجاورة أكثر أمانا.

وأضاف الجنرال تاونسند: في الوقت الذي نرغب فيه بتجميد عملياتنا في الصومال بسبب فيروس كورونا المستجدّ، فإنّ قادة تنظيمات القاعدة والشباب وداعش يرون في هذه الأزمة فرصة لتعزيز أجنداتهم الإرهابية، لذلك سنواصل الوقوف إلى جانب شركائنا الأفارقة ودعمهم.