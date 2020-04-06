مصر تسجل رقما قياسيا لعدد حالات الإصابة بفيروس كورونا خلال يوم واحد

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 06 أبريل 2020, 11:44 مساء
وزيرة الصحة المصرية هالة زايد, (أرشيفية : الإنترنت)

أعلنت وزارة الصحة المصرية عن تسجيل 149 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا، جميعهم مصريون، بينهم عائدون من الخارج إضافة إلى المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها سابقًا، وهي أعلى حصيلة يومية للإصابة بالمرض في مصر.

وبحسب مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والناطق الرسمي للوزارة الدكتور خالد مجاهد، فقد تم تسجيل 7 حالات وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وذكر مجاهد أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الإثنين، هو 1322 حالة منهم 259 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و85 حالة وفاة.

ولفت إلى خروج 12 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، بينهم سيدة أجنبية، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 259 حالة حتى اليوم.

وأوضح أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19)، ارتفعت لتصبح 396 حالة، من ضمنهم الـ 259 متعافيًا.

وذكر مجاهد أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الإثنين، هو 1322 حالة من ضمنهم 259 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و 85 حالة وفاة.

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