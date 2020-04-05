الشرطة الإسرائيلية تعتقل محافظ القدس

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 05 أبريل 2020, 05:30 مساء
محافظ القدس الفلسطيني عدنان غيث مكبلا لدى وصوله المحكمة في القدس. (أ ف ب)

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، الأحد، محافظ القدس لدى السلطة الفلسطينية عدنان غيث من منزله ببلدة سلوان شرق القدس الشرقية المحتلة للتحقيق معه حول ممارسة نشاط «غير قانوني» في المدينة.

وأكد الناطق باسم الشرطة الإسرائيلية ميكي روزنفيلد الاعتقال، وقال إن غيث «اُعتُقل صباح اليوم لممارسته نشاطًا فلسطينيًّا في القدس وهو أمر غير قانوني»، بحسب «فرانس برس».

وأظهر مقطع فيديو متداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي عددًا من الجنود الإسرائيليون ينتظرون المحافظ خارج منزله، وهم يضعون الكمامات الواقية. فيما ظهر غيث خارجًا من المنزل يرتدي قفازات بلاستيكية بيضاء وينفث الدخان.

واعتقلت السلطات الإسرائيلية المحافظ غيث ست مرات على الأقل العام الماضي. وقال محامي المحافظ، إن الأخير قيد التحقيق ويرجح أن سبب اعتقاله يتمحور حول نشاطات لمكتب المحافظ في المدينة تتعلق بفيروس «كورونا المستجد».

واحتلت إسرائيل القدس الشرقية العام 1967، وضمتها لاحقًا في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.

وكانت الشرطة الإسرائيلية اعتقلت صباح الجمعة الماضي وزير شؤون القدس لدى السلطة الفلسطينية فادي الهدمي لفترة وجيزة للاشتباه بتنفيذه «أعمال حكومية من قبل السلطة الفلسطينية في القدس في ظل أزمة كورونا»، وفق ما أفاد بيان للشرطة.

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