ملك المغرب يعفو عن 5654 معتقلا خوفا من تفشي «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 05 أبريل 2020, 08:38 صباحا
أفراد من الشرطة والجيش يقومون بأعمال الدورية في شوارع الرباط، 23 مارس 2020. (أرشيفية: رويترز)

 قالت مصادر رسمية مغربيى، اليوم الأحد، إن العاهل المغربي الملك محمد السادس أصدر عفوا عن 5654 معتقلا خوفا من تفشي فيروس «كورونا» المستجد في السجون.

ونقلت وكالة «رويترز» عن بيان لوزارة العدل المغربية القول إنه تم ا«ختيار المستفيدين من هذا العفو بناء على «معايير إنسانية وموضوعية مضبوطة، تأخذ بعين الاعتبار سنهم، وهشاشة وضعيتهم الصحية، ومدة اعتقالهم، وما أبانوا عنه من حسن السيرة والسلوك والانضباط، طيلة مدة اعتقالهم».

اقرأ أيضا «فرانس برس»: صعوبة تطبيق حظر التجول في الأحياء الفقيرة بالمغرب

وأوضح بيان الوزارة انه سيتم الإفراج عنهم على دفعات «للظروف الاستثنائية المرتبطة بحالة الطوارئ الصحية، وما تفرضه من اتخاذ الاحتياطات اللازمة». وأضاف البيان أنهم سيخضعون «للمراقبة والاختبارات الطبية، ولعملية الحجر الصحي اللازمة في منازلهم، للتأكد من سلامتهم». وأعلنت السلطات الصحية في المغرب أمس تسجيل 36 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، في حين قالت ليبيا إنها سجلت حالة إصابة واحدة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وارتفع العدد الإجمالي للإصابات بـ«كورونا» إلى 919 حالة، كما ارتفع عدد المتوفين إلى 59 بعد تسجيل 9 حالات وفاة، فيما بلغ عدد حالات التعافي 66 حالة. وفرضت السلطات المغربية منذ 20 مارس حالة طوارئ صحية يمنع خلالها خروج المواطنين من منازلهم، إلا بتصريح يؤكد حاجة المواطن لأداء عمله أو شراء حاجاته الخاصة.

 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

630 وفاة بـ«كوفيد-19»في نيويورك في حصيلة يومية قياسية
دولى
اللجنة الدولية لـ«الصليب الأحمر» تحذر من مخاطر الألغام الأرضية في ليبيا.. وتنصح ...
ليبيا
بعثة الاتحاد الأوروبي: الليبيون عليهم إيقاف العنف.. و«كورونا» العدو الأول
ليبيا
الجازوي: تسجيل حالات إصابة عديدة بفيروس «كورونا» في ليبيا خلال الأيام المقبلة
ليبيا
السعودية: لم ننسحب من صفقة «أوبك+» وموقفنا من النفط الصخري معروف
اقتصاد
«السيطرة على الأمراض» يوصي الأميركيين بارتداء كمامات في الأماكن العامة.. وترامب:...
دولى
4 أعضاء بـ«المركزي» يطالبون بإيقاف الصديق الكبير
ليبيا
مركز إماراتي يجري فحوص «كورونا» للسكان في سياراتهم ويرسل النتيجة عبر رسالة نصية
عربى
بأمر ملكي.. الحكومة السعودية تتحمل 60% من رواتب موظفي القطاع الخاص
عربى
«المركزي» يرد على بيان «الرئاسي» بدعوة مؤسسات الدولة كافة لـ«توحيد جهودها» في ...
ليبيا
ليبيا تسجل أول حالة وفاة بـ«كورونا»
ليبيا
في مثل هذا اليوم رحل المجاهد الورع الشيخ محمود حسين بوهدمة
ثقافة وفن
 المزيد من عربى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

السفير الأميركي لدى ليبيا لـ«بوابة الوسط»: هذا هو موقف الولايات المتحدة من الوضع في ليبيا