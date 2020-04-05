ملك المغرب يعفو عن 5654 معتقلا خوفا من تفشي «كورونا»

أفراد من الشرطة والجيش يقومون بأعمال الدورية في شوارع الرباط، 23 مارس 2020. (أرشيفية: رويترز)

قالت مصادر رسمية مغربيى، اليوم الأحد، إن العاهل المغربي الملك محمد السادس أصدر عفوا عن 5654 معتقلا خوفا من تفشي فيروس «كورونا» المستجد في السجون.

ونقلت وكالة «رويترز» عن بيان لوزارة العدل المغربية القول إنه تم ا«ختيار المستفيدين من هذا العفو بناء على «معايير إنسانية وموضوعية مضبوطة، تأخذ بعين الاعتبار سنهم، وهشاشة وضعيتهم الصحية، ومدة اعتقالهم، وما أبانوا عنه من حسن السيرة والسلوك والانضباط، طيلة مدة اعتقالهم».

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وأوضح بيان الوزارة انه سيتم الإفراج عنهم على دفعات «للظروف الاستثنائية المرتبطة بحالة الطوارئ الصحية، وما تفرضه من اتخاذ الاحتياطات اللازمة». وأضاف البيان أنهم سيخضعون «للمراقبة والاختبارات الطبية، ولعملية الحجر الصحي اللازمة في منازلهم، للتأكد من سلامتهم». وأعلنت السلطات الصحية في المغرب أمس تسجيل 36 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، في حين قالت ليبيا إنها سجلت حالة إصابة واحدة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وارتفع العدد الإجمالي للإصابات بـ«كورونا» إلى 919 حالة، كما ارتفع عدد المتوفين إلى 59 بعد تسجيل 9 حالات وفاة، فيما بلغ عدد حالات التعافي 66 حالة. وفرضت السلطات المغربية منذ 20 مارس حالة طوارئ صحية يمنع خلالها خروج المواطنين من منازلهم، إلا بتصريح يؤكد حاجة المواطن لأداء عمله أو شراء حاجاته الخاصة.