البرلمان التونسي يفوض صلاحياته للحكومة لشهرين لمواجهة أزمة «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 04 أبريل 2020, 08:10 مساء
البرلمان التونسي. (أرشيفية: الإنترنت).

وافق البرلمان التونسي بالإجماع، اليوم السبت، على تفويض صلاحياته للحكومة لمدة شهرين، في إطار خطط لتسريع الإجراءات الحكومية في مواجهة تفشي أزمة فيروس «كورونا» وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية‭‭‭‭.‬‬‬‬

ومن مجموع 217 نائبا في البرلمان صوت 178 نائبا مع القرار، من بينهم أحزاب المعارضة التي قالت إن البلاد تعيش أوقاتا عصيبة وحرجة تستوجب وحدة وطنية، بحسب «رويترز».

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وسيسمح القانون للحكومة بإصدار المراسيم دون استشارة مسبقة البرلمان، بما في ذلك المرونة في صفقات الشراء العامة وتعبئة الموارد المالية للدولة من الداخل والخارج. ومن شأنه أيضا أن يسمح للحكومة باتخاذ قرارات في قطاعات الصحة والتعليم والمالية دون موافقة مسبقة من البرلمان.

وقال رئيس الحكومة، إلياس الفخفاخ، إن تفويض الصلاحيات هو «سلاح ضروري» لاتخاذ قرارات سريعة في المجال الاقتصادي والاجتماعي والصحي لمواجهة أزمة «كورونا» ومعالجة تداعياتها. وحتى الآن أعلنت تونس 495 إصابة بالفيروس و18 حالة وفاة، وتكافح لمنع تفشي الفيروس بعد إعلان إغلاق تام يستمر إلى 19 أبريل الحالي.

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واتخذت الحكومة حزمة قرارات لتخفيف وطأة الأزمة على الشركات والمواطنين، من بينها تأجيل سداد القروض شملت كل الفئات وتقديم مساعدات مالية للفقراء وتأجيل ضرائب الشركات وفتح خطوط تمويل جديدة للمؤسسات المتضررة.

وحذر الفخفاخ من أن الحكومة قد تضطر إلى فرض ضرائب استثنائية على الشركات إذا لم تجد التمويلات الكافية لمواجهة الأزمة، داعيا القطاع الخاص إلى دعم أكبر لجهود الدولة في هذا المجال.

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