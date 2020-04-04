وزيرة الصحة المصرية تصل إيطاليا مع طائرتين عسكريتين محملتين بالمستلزمات الطبية (صور)

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 04 أبريل 2020, 05:22 مساء

وصلت وزيرة الصحة المصرية، هالة زايد، برفقتها طائرتان عسكريتان تحملان شحنة من المساعدات الطبية، إلى دولة إيطاليا، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وكان في استقبال الوفد المصري، وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، الذي «أعرب عن سعادته وشكره وتقديره لما قدمته مصر من مساعدة، وتضامنها حكومة وشعبا مع حكومة وشعب إيطاليا الصديق»، بحسب بيان لوزارة الصحة والسكان المصرية.

وتعد إيطاليا التي سجلت أول إصابة في أواخر فبراير، الدولة الأكثر تضررا من وباء «كورونا» من حيث عدد الوفيات، الذي وصل إلى 14681 وفاة من أصل 119827 إصابة، في حين شفي 19758 شخصا وفق السلطات الإيطالية.

وقال بيان لرئاسة الجمهورية المصرية، إن الرئيس السيسي، وجه القوات المسلحة بإعداد وتجهيز طائرتين عسكريتين تحملان كميات من المستلزمات الطبية والبدل الواقية ومواد التطهير مقدمة من مصر إلى إيطاليا.

يأتي ذلك بحسب البيان «في إطار العلاقات والروابط التاريخية التي تجمع بين الدولتين الصديقتين، وهو ما سيسهم في تخفيف العبء عن دولة إيطاليا في محنتها الحالية، خصوصا في ظل النقص الحاد لديها في الأدوية والمستلزمات الطبية وأدوات الوقاية والحماية، خصوصا مع سرعة انتشار فيروس كورونا وارتفاع معدل الإصابات والوفيات في إيطاليا».

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