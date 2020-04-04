الداخلية السعودية تعزل سبعة أحياء في جدة للسيطرة على انتشار «كورونا»

مطار جدة. (أرشيفية)

قالت وزارة الداخلية السعودية، السبت، إن السلطات أعلنت عن إجراءات عزل وحظر تجول جزئي في سبعة أحياء بمدينة جدة المطلة على البحر الأحمر، اعتبارا من يوم‭ ‬السبت، في إطار إجراءات احتواء انتشار فيروس «كورونا المستجد».

وأضافت الوزارة أنه سيتم «السماح لسكان الأحياء المشار إليها الخروج من منازلهم للاحتياجات الضرورية مثل الرعاية الصحية، والتموين وذلك داخل نطاق منطقة العزل خلال الفترة من الساعة السادسة صباحا وحتى الثالثة عصرا»، بحسب «رويترز».

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وأشارت إلى أنه سيتم أيضا منع الدخول والخروج من تلك الأحياء.