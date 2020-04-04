الفخفاخ: تونس في مرحلة الذروة لانتشار فيروس «كورونا»

رئيس الحكومة التونسي المكلف، إلياس الفخفاخ. (أرشيفية: الإنترنت)

أكد رئيس الحكومة التونسي، إلياس الفخفاخ، أن بلاده تعيش هذه الأيام ذروة انتشار فيروس «كورونا المستجد».

وقال الفخفاخ، اليوم السبت، في كلمة أمام جلسة عامة لمجلس النواب: «إن تونس الآن في أسبوع ذروة انتشار فيروس كورونا»، داعيًا المواطنين إلى «التزام الحجر الصحي العام والتقيد بالإجراءات المتخذة»، بحسب وكالة الأنباء التونسية «وات».

تونس تتسلم مساعدات طبية من الصين لمواجهة وباء «كورونا»

وأضاف الفخفاخ: «الحكومة طلبت التفويض من أجل غرض معين، والبرلمان بإمكانه سحب هذا التفويض في حال الخروج عن الغرض الرئيسي للطلب.. تم اعتبار الفصل 70 كأنه نزاع على الصلاحيات وهو ليس كذلك».

وشدد رئيس الحكومة، في الكلمة التي ألقاها بالجلسة المخصصة للنظر في مشروع القانون المتعلق بتفويض رئيس الحكومة إصدار مراسيم لمجابهة تداعيات انتشار الفيروس، على أن «الحكومة ماضية في مواصلة العمل الاستباقي لأزمة كورونا».

عفو رئاسي عن 1420 سجينًا في تونس بسبب خوف انتقال عدوى فيروس كورونا

وشهد البرلمان التونسي أخيرًا أزمة على خلفية التدابير الاستثنائية التي ينبغي اتخاذها للتعاطي مع تفشي كورونا في البلاد، حيث ظهر تنازع للصلاحيات بين البرلمان ورئاسة الحكومة.

أعلنت وزارة الصحة تسجيل 40 حالة إصابة جديدة من مجموع 606 تحليلات مخبرية ليصبح العدد الإجمالي للمصابين بهذا الفيروس، وذلك بعد التثبت من المعطيات، 495 حالة مؤكدة من بين 5736 تحليلاً.