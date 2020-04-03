مصر تسجل أعلى معدل إصابة يومي بفيروس «كورونا» بـ120 حالة

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 03 أبريل 2020, 09:00 مساء
وزيرة الصحة المصرية هالة زايد, (أرشيفية : الإنترنت)

أعلنت وزارة الصحة المصرية، اليوم الجمعة، تسجيل أعلى معدل إصابة بحالات «كورونا» خلال يوم واحد، بعدما سجلت 120 إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية، بينهم 3 أجانب و117 مصريًّا، منهم عائدون من الخارج إضافة إلى المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها وإعلانها سابقًا.

ولفت مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والناطق الرسمي باسم الوزارة الدكتور خالد مجاهد، في بيان اليوم، إلى تسجيل 8 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، بينهم أجنبي و7 مصريين.

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وأوضح أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًّا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفعت لتصبح 296 حالة، من ضمنهم الـ216 متعافى، لافتًا إلى خروج 15 مصريًّا من المصابين من مستشفى العزل، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر مجاهد أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس «كورونا المستجد» حتى اليوم الجمعة، هو 985 حالة من ضمنهم 216 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و66 حالة وفاة.

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