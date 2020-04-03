إسرائيل تعتقل وزير شؤون القدس في الحكومة الفلسطينية

رجل يرتدي قناعا طبيا قرب مسجد قبة الصخرة بالقدس، 2 أبريل 2020 (فرانس برس)

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية صباح اليوم، الجمعة، وزير شؤون القدس لدى السلطة الفلسطينية، فادي الهدمي، من بيته في مدينة القدس الشرقية المحتلة للتحقيق معه.

وتجاهلت الشرطة الإسرائيلية التي أكدت التوقيف ذكر اسم الوزير فادي الهدمي مثلما فعلت في المرات السابقة.

وقال ناطق باسم الشرطة الإسرائيلية في بيان نقلته وكالة «فرانس برس»: «قام أفراد سريون من الشرطة من وحدة التحقيق المركزية في لواء أورشليم القدس، صباح اليوم، باعتقال مشتبه من بيته في شرقي القدس، للاشتباه بتنفيذه أعمالا حكومية من قبل السلطة الفلسطينية في القدس، في ظل أزمة كورونا».

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وأضاف الناطق أن الموقوف في الأربعين من عمره وأوقف «بشبهة ارتكاب مخالفات للوائح القانون المطبق وتم ضبط وثائق معه وعشرات آلاف الشواقل نقدا، وأحيل للتحقيق».

وتمنع إسرائيل أي نشاط للسلطة الفلسطينية في القدس الشرقية المحتلة.

وكان رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتيه، طالب بالإفراج عن الهدمي. وقالت جهات قانونية إن الشرطة أطلقت الهدمي دون ذكر المزيد من التفاصيل.

وهذه هي المرة الرابعة التي يتم فيها اعتقال الوزير الهدمي. ونشرت عائلته مقاطع فيديو وصورا لاقتحام الشرطة الإسرائيلية بيته مع الكلاب.

وقال مقربون من عائلته «إن الشرطة قامت بتكسير الأبواب الخارجية والداخلية، واستخدمت الكلاب لدخول البيت وعاثت فيه فسادا».