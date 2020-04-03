بأمر ملكي.. الحكومة السعودية تتحمل 60% من رواتب موظفي القطاع الخاص

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 03 أبريل 2020, 11:49 صباحا
العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز, (أرشيفية: الإنترنت)

قرر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الجمعة، أن تتحمل الحكومة 60% من رواتب موظفي القطاع الخاص، السعوديين، في المؤسسات المتأثرة من تداعيات فيروس «كورونا» المستجد.

وأوضح القرار الصادر عن الملك أنه يحق لصاحب العمل بدلاً من إنهاء عقد العامل السعودي أن يتقدم للتأمينات الاجتماعية بطلب صرف تعويض شهري للعاملين لديه بنسبة 60% من الأجر المسجل في التأمينات الاجتماعية لمدة ثلاثة أشهر، بحد أقصى تسعة آلاف ريال شهرياً، وبقيمة إجمالية تصل إلى 9 مليارات ريال، بحسب ما أوضحت وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس».

العامل غير ملزم بالعمل في فترة التعويض
وقال وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان إن آلية الدعم ستكون بموجب الشروط المنصوص عليها في نظام التأمين ضد التعطل عن العمل «ساند»، للمنشآت المشمولة بالأمر الملكي، حيث تغطي نسبة 100% من السعوديين العاملين في المنشآت التي لديها خمسة عمال من أبناء الدولة أو أقل، وتصل حتى 70% للمنشآت التي يتجاوز فيها عدد العاملين من أبناء الدولة خمسة عمال، مشددا على أنه لا يحق للمنشأة إلزام العامل بالعمل خلال فترة صرف التعويض.

وأشار إلى أن عدد المؤهلين للاستفادة من التعويض يتجاوز مليونا و200 ألف عامل سعودي، موضحا أنه يبدأ التقديم على التعويض خلال شهر أبريل الجاري، ويكون الصرف اعتباراً من الأول من مايو.

واشترط الأمر الملكي أن تلتزم المنشآت باستئناف دفع أجور العاملين المستفيدين لديها فور توقف التعويض، كما تلتزم المنشأة بالاستمرار في دفع الأجور لبقية العمال (السعوديين وغير السعوديين) غير المشمولين بهذا التعويض.

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